Китайская ликероводочная компания начала применять робота для проверок безопасности

Гуйян, 14 марта / Синьхуа / — Флагман ликероводочной промышленности Китая компания «Гуйчжоу Маотай» /Kweichow Moutai/ начал применять робота с искусственным интеллектом для проведения проверок безопасности.

Робот оборудован системой видеонаблюдения высокого разрешения и может поворачиваться на 360 градусов. Он следует по запрограммированным маршрутам и передает информацию об обстановке, температуре, возгорании и задымлении на складе.

В компании сообщили, что «умный» патруль поможет снизить стоимость продукции и повысить эффективность контроля за безопасностью. —0—