Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и тумане

Завтра, 20 июля, на территории Татарстана , в том числе и в Казани , ночью и днем временами будут идти дожди, местами с грозами, предупреждают синоптики республики, сообщает "Татар-информ"

Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 15 — 20 м/с. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах опустится туман, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла, а днем он прогреется до 24 — 29 градусов.