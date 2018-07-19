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Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и тумане
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Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и тумане 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Реальное время
Завтра, 20 июля, на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ночью и днем временами будут идти дожди, местами с грозами, предупреждают синоптики республики, сообщает "Татар-информ".
Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 15 — 20 м/с. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах опустится туман, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.
Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла, а днем он прогреется до 24 — 29 градусов.
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