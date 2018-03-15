Заместитель мэра Саратова оштрафован за плохую уборку снега

«Заместитель главы администрации по городскому хозяйству привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 20 000 руб.», — говорится в сообщении.

В феврале прокуратура вместе с УГИБДД провела обследование дорог и тротуаров Саратова , в ходе которой было установлено, что «на дорогах и тротуарах сформированы снежные валы ближе 5 м от пешеходного перехода, уборка снега с автомобильных дорог и пешеходных зон надлежаще не осуществляется».

Прокурор тогда внес представление в адрес главы города Михаила Исаева , требуя устранить нарушения законодательства и не допускать их впредь.

В марте ситуация не изменилась. На протяжении нескольких дней автотранспорт Саратова стоял в девятибалльных пробках из-за снегопада и сильного тумана.

Однако Минстрой поообещал разобраться с убокой снега только летом. В конце февраля руководитель Минстроя России Михаил Мень заявлял, что летом ведомство проанализирует работу по уборке снега в регионах. При этом Мень заверил, что будут проанализированы не только официальные данные из регионов, но и сообщения граждан.

«Летом мы проведем «разбор полетов». Что касается в целом системы ЖКХ, она работает довольно неплохо с точки зрения аварийности и потерь. Ну а со снегом — это действительно поразило. Потому что такое ощущение, что техника (уборочная — ИФ) действительно подевалась куда-то за пару последних зим», — сказал министр.