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Заместитель мэра Саратова оштрафован за плохую уборку снега
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Заместитель мэра Саратова оштрафован за плохую уборку снега 

Ведомости 15 марта 2018
Фото: Новости Саратова
Прокуратура Саратовской области добилась наложения административного штрафа на заместителя главы администрации города Сергея Пилипенко, виновного в плохой уборке города после нескольких сильных снегопадов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
«Заместитель главы администрации по городскому хозяйству привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 20 000 руб.», — говорится в сообщении.
В феврале прокуратура вместе с УГИБДД провела обследование дорог и тротуаров Саратова, в ходе которой было установлено, что «на дорогах и тротуарах сформированы снежные валы ближе 5 м от пешеходного перехода, уборка снега с автомобильных дорог и пешеходных зон надлежаще не осуществляется».
Прокурор тогда внес представление в адрес главы города Михаила Исаева, требуя устранить нарушения законодательства и не допускать их впредь.
В марте ситуация не изменилась. На протяжении нескольких дней автотранспорт Саратова стоял в девятибалльных пробках из-за снегопада и сильного тумана.
Однако Минстрой поообещал разобраться с убокой снега только летом. В конце февраля руководитель Минстроя России Михаил Мень заявлял, что летом ведомство проанализирует работу по уборке снега в регионах. При этом Мень заверил, что будут проанализированы не только официальные данные из регионов, но и сообщения граждан.
«Летом мы проведем «разбор полетов». Что касается в целом системы ЖКХ, она работает довольно неплохо с точки зрения аварийности и потерь. Ну а со снегом — это действительно поразило. Потому что такое ощущение, что техника (уборочная — ИФ) действительно подевалась куда-то за пару последних зим», — сказал министр.
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