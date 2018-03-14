Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий

Дорожный комплекс Московской области , в оперативном управлении которого находятся региональные автодороги, работает в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на главу ведомства Игоря Трескова.

«Минувшей ночью в Подмосковье прошел ледяной дождь, в связи с чем все дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы. Из-за образовавшейся наледи особое внимание было уделено обработке опасных участков дорог: крутым поворотам, съездам, подъемам, мостам и путепроводам, а также социально значимым объектам — остановкам общественного транспорта, тротуарам. Всего за прошедшие сутки было очищено от снега и обработано противгололедными материалами свыше 6 тыс. км региональных автодорог. Задействовано свыше 1 тыс. единиц снегоуборочной техники. Также было вывезено порядка 27,5 тыс. куб. м. снега», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.