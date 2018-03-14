Подмосковные аграрии получили 350 млн руб субсидий на весенне‑полевые работы

Андрей Разин. Подмосковные аграрии получили более 350 миллионов рублей субсидий, которыми они могут компенсировать затраты на проведение весенне-полевых работ, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«В этом году мы существенно раньше довели средства государственной поддержки до аграриев. В прошлом году несвязанная поддержка на гектары — основная субсидия, благодаря которой аграрии могут компенсировать затраты на весенне-полевые работы, — была доведена до 1 марта. Общая сумма поддержки — более 350 миллионов рублей», — сказал Разин.

По его словам, 78 миллионов рублей выплатили в декабре прошлого года по поручению губернатора Подмосковья. Дополнительные средства в рамках софинансирования из федерального бюджета аграрии получили в этом году.

Разин ранее отмечал, что в этом году подмосковные аграрии планируют приступить к весенне-полевым работам в первой декаде апреля.