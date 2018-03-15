Синоптики на два дня продлили штормовое предупреждение из-за пыли в воздухе 

На сегодня и завтра в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение — в атмосфере над городом собирается много пыли и грязи. Предприятия просят сократить выбросы.
«В Новосибирске сохраняются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия (НМУ). Предприятиям рекомендовано продлить режим №1 с 18 часов 14 марта до 18 часов 16 марта 2018 года», — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Штормовое предупреждение в городе действует уже несколько дней. Ещё 12 марта, по данным пресс-центра мэрии, предприятия просили сократить выбросы с 15 часов дня из-за пожара на Сухарной. Затем рекомендацию продлевали на 13 и 14 марта.
Накануне пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин предупреждал, что в ближайшие дни также будут дымки и туманы.