Синоптики на два дня продлили штормовое предупреждение из-за пыли в воздухе

На сегодня и завтра в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение — в атмосфере над городом собирается много пыли и грязи. Предприятия просят сократить выбросы.

«В Новосибирске сохраняются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия (НМУ). Предприятиям рекомендовано продлить режим №1 с 18 часов 14 марта до 18 часов 16 марта 2018 года», — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Штормовое предупреждение в городе действует уже несколько дней. Ещё 12 марта, по данным пресс-центра мэрии, предприятия просили сократить выбросы с 15 часов дня из-за пожара на Сухарной. Затем рекомендацию продлевали на 13 и 14 марта.