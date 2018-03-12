Сайт «Мосэкомониторинга» начал работать в тестовом режиме 

Особое внимание разработчики уделили проблеме неприятных запахов.
В понедельник, 12 марта, сайт государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосэкомониторинг» начал работать в тестовом режиме.
В период тестирования будут проведены испытания функциональных модулей сайта в условиях реальной посещаемости. При дальнейшей модернизации и расширении функционала сайт отключаться не будет.
— Учитывая социальную значимость и востребованность жителями города, на сайте в первую очередь реализован функционал прямого доступа к оперативным данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (первый этап модернизации), — сообщила пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
Помимо этого, был создан раздел, посвященный загрязнению атмосферного воздуха столицы. В нем пользователь может узнать информацию о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, поступающую в режиме реального времени с автоматических станций.
Все данные предоставляются в натуральных единицах станциями, установленным на территории города.
Особое внимание разработчики уделили проблеме неприятных запахов и предоставлению данных о концентрациях в атмосферном воздухе сероводорода.
— Для объективного представления уровней загрязнения воздуха сероводородом за основу были выбраны подходы, разработанные экспертами Всемирной Организации Здравоохранения: оценка по уровню порога запаха и уровню начала появления первых обратимых воздействий на здоровье населения, — уточнили в ведомстве.
На сайте данные предоставляются в натуральных единицах, благодаря чему можно сравнить уровни загрязнения с нормативами, которые установлены в РФ.
Также на сайте можно найти информацию о результатах экологического мониторинга по атмосферному воздуху, водным объектам, почвам, зеленым насаждениям, уровням шума и геоэкологическим процессам.
Кроме того, желающие могут узнать прогнозные картографические данные о состоянии атмосферного воздуха, результатов рейдов передвижной лаборатории и контроля уровней шума.
— Разрабатывается специальный новый раздел, посвященные метеорологическим характеристикам и условиям рассеивания выбросов на различных территориях города. В разделе будет представлена дифференцированная по территории города, информация обо всех контролируемых метеопоказателях, — отметили в пресс-службе.
Также планируется ввести функцию получения архивной информации экологического мониторинга.
Во время модернизации пользователи могут внести предложения по улучшению и оставить отзывы о работе сайта.
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