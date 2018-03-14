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На Сахалине объявили лавинную опасность
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На Сахалине объявили лавинную опасность 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Дальний Восток
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лавинную опасность прогнозируют в двух районах Сахалинской области 15 марта. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального МЧС.
"15 марта на лавиноопасных участках Невельского и Холмского районов прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", — отмечается в сообщении.
Ежегодно на Сахалине регистрируют сход нескольких тысяч лавин, в пределах населенных пунктов — до нескольких сотен. В сезон 2016-2017 годов специалисты зарегистрировали сход 58 лавин в населенных пунктах, на автомобильные и железные дороги.
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