355 дней прошлого года в Тибете были ясными

Лхаса, 11 марта / Синьхуа / — В 2017 году ведомство Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай / по охране окружающей среды приняло ряд эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха, воды и почвы, в результате 355 дней прошлого года были ясными, доля дней с хорошим качеством воздуха в семи городах в среднем достигла 97,4 проц.

Тибет является одним из самых экологичных регионов мира, в то же время его экосистема является одной из самых хрупких и нуждается в старательной заботе.

В 2017 году там было высажено лесонасаждений на площади 1,24 млн му /1 га — 15 му/, в этом году планируется высадить деревья на площади более 1,1 млн му. —0—