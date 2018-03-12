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355 дней прошлого года в Тибете были ясными
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355 дней прошлого года в Тибете были ясными 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Лхаса, 11 марта /Синьхуа/ — В 2017 году ведомство Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ по охране окружающей среды приняло ряд эффективных мер по предотвращению загрязнения воздуха, воды и почвы, в результате 355 дней прошлого года были ясными, доля дней с хорошим качеством воздуха в семи городах в среднем достигла 97,4 проц.
Тибет является одним из самых экологичных регионов мира, в то же время его экосистема является одной из самых хрупких и нуждается в старательной заботе.
В 2017 году там было высажено лесонасаждений на площади 1,24 млн му /1 га — 15 му/, в этом году планируется высадить деревья на площади более 1,1 млн му. —0—
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