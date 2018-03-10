Когда уже придет оттепель?

Анатолий Цыганков: Синоптики пообещали в столичном регионе весну, но пока холодную. В субботу Москву ждет очередной снегопад, правда несильный. По прогнозам, выпадет не более трех сантиметров снега. Температура днем составит минус четыре — шесть градусов, а уже к понедельнику воздух прогреется до плюс двух. И это все еще ниже климатической нормы. Это не оттепель, а ожидаемое потепление, уточняет замначальника Ситуационного центра Росгидромета

Анатолий Цыганков, замначальника Ситуационного центра Росгидромета:

«Оттепель — это когда зимой вдруг потеплело. А какая оттепель весной? Весной это ожидаемое потепление. Наоборот, у нас сейчас аномалия холодная. У нас на пять градусов ниже нормы. Даже вот это тепло, которое мы ждем 14-15 числа, все равно это на один-два градуса ниже нормы. Холодный воздух у нас остается. Как бы циклоны южные ни пытались его вытеснить, у них ничего не получается. Высокое давление у нас стоит, поэтому два дня у нас солнце — завтра, послезавтра, в субботу, воскресенье. Теплый фронт с запада пытается подойти. Облачность, небольшой снег по области. Температура остается пока низкая. И это где-то до 14 числа. Ночные температуры — минус восемь — десять, по области — до минус 13. Дневные температуры — минус два — минус четыре. В понедельник, во вторник чуть потеплеет. Там от плюс одного до минус четырех днем. Ну и уже 14-15 числа на один-два градуса ниже нормы, но уже существенно теплее, чем начало марта. В прошлом году март был аномально теплый, и мы в прошлом году привыкли, что была уже весна. Травка зеленела. Конечно, все ожидали, наверное, и в этом году повторение. Но у нас в этом году нормальная весна. Температурный фон идет по графику, как и должно быть».

Такая температура продержится недолго: вслед за потеплением в столичном регионе вновь похолодает до минус пяти днем.