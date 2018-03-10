Ещё
Когда уже придет оттепель?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Когда уже придет оттепель? 

BFM.RU 10 марта 2018
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Синоптики пообещали в столичном регионе весну, но пока холодную. В субботу Москву ждет очередной снегопад, правда несильный. По прогнозам, выпадет не более трех сантиметров снега. Температура днем составит минус четыре — шесть градусов, а уже к понедельнику воздух прогреется до плюс двух. И это все еще ниже климатической нормы. Это не оттепель, а ожидаемое потепление, уточняет замначальника Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков:
Анатолий Цыганков, замначальника Ситуационного центра Росгидромета:
«Оттепель — это когда зимой вдруг потеплело. А какая оттепель весной? Весной это ожидаемое потепление. Наоборот, у нас сейчас аномалия холодная. У нас на пять градусов ниже нормы. Даже вот это тепло, которое мы ждем 14-15 числа, все равно это на один-два градуса ниже нормы. Холодный воздух у нас остается. Как бы циклоны южные ни пытались его вытеснить, у них ничего не получается. Высокое давление у нас стоит, поэтому два дня у нас солнце — завтра, послезавтра, в субботу, воскресенье. Теплый фронт с запада пытается подойти. Облачность, небольшой снег по области. Температура остается пока низкая. И это где-то до 14 числа. Ночные температуры — минус восемь — десять, по области — до минус 13. Дневные температуры — минус два — минус четыре. В понедельник, во вторник чуть потеплеет. Там от плюс одного до минус четырех днем. Ну и уже 14-15 числа на один-два градуса ниже нормы, но уже существенно теплее, чем начало марта. В прошлом году март был аномально теплый, и мы в прошлом году привыкли, что была уже весна. Травка зеленела. Конечно, все ожидали, наверное, и в этом году повторение. Но у нас в этом году нормальная весна. Температурный фон идет по графику, как и должно быть».
Такая температура продержится недолго: вслед за потеплением в  столичном регионе вновь похолодает до минус пяти днем.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере
BFM.RU: последние новости
«В выходные достигнем морозного дна». Московская зима не сдается Силы МЧС приведены в повышенную готовность в связи с похолоданием в Центральной России «Люди спрыгивали метров с десяти»: очевидец рассказал о ЧП в Гудаури
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму259
Мясорубка в Гудаури45
Умер Александр Павловский4
В ООН сорвали выступление России190
Третья мировая война наступила для Климкина130
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение