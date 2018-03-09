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В Авиастроительном и Советском районах Казани зафиксировано загрязнение воздуа
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В Авиастроительном и Советском районах Казани зафиксировано загрязнение воздуа 

Казанский репортер 9 марта 2018
Фото: Казанский репортер
В Казани вновь зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. В Авиастроительном и Советском районах отмечено высокое содержание диоксида азота. «Казанский репортер» продолжает наблюдение за чистотой воздуха в столице Татарстана. С 1 марта в Казани было только два дня, когда содержание вредных примесей в воздухе не выходило за рамки предельно допустимых параметров. Как правило превышение ПДК касаются диоксида азота, в один из дней, его концентрация была превышена в 2,5 раза. В один из дней содержание угарного газа (оксида углерода) оказалась выше предельного уровня в 3,5 раза. Сегодня загрязнение выявил пост контроля за загрязнением воздуха в Авиастроительном районе. В промежутке от 7 до 13 часов концентрация диоксида азота составила 0,366 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3. В Советском районе этот показатель также был выше нормы: 0.238 мг/м3. «Казанский репортер» подробно рассказывал о превышении допустимых значений диоксида азота в столице Татарстана и воздействии вещества на здоровье. Среди возможных причин загрязнения воздуха называются выхлопные газы автомобилей и выбросы с предприятий.
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