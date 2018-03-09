У Москвы случится весеннее обострение 

1/11 В пятницу, 9 марта, определять московскую погоду по-прежнему будет антициклон, на западной периферии которого окажется столица. Но уже к вечеру с запада приблизится атмосферный фронт, облаков станет больше и местами пройдет небольшой снег, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». РИА Новости Фото:

2/11 10 марта, в субботу, над Москвой зависнет малоактивный циклон, точнее, его восточная периферия. Погода ожидается облачной, высока вероятность снегопадов, но зато ночью будет куда теплее, чем накануне: 7…-5°С. День, правда, этот тренд не поддержит, сохранив прежние -6…-4°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, давление аналогично пятнице: 748 мм рт. ст. РИА Новости Фото:

3/11 В воскресенье, 11 марта, инициатива снова перейдет к антициклону с северо-востока. Атмосферное давление немного повысится (до 751 мм рт. ст.), плотных облаков станет меньше, хотя местами не исключен небольшой снег, а яркое солнце хорошо прогреет дневной воздух. Так, если ночью синоптики обещают -12…-7°С, то днем уже потеплеет до -6…-1°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Проводить зимний сезон советуем на катке: все крупнейшие ледовые площадки Москвы будут работать последний день. ТАСС Фото:

4/11 12 марта, в понедельник, антициклон обеспечит москвичей сухой и солнечной погодой. После морозной ночи (-13…-8°С) показания термометров начнут быстро расти, так что днем температура поднимется до -5…0°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, атмосферный фон повышенный, 752 мм рт. ст. Прекрасные условия для бодрого начала рабочей недели! РИА Новости Фото:

5/11 Во вторник, 13 марта, атмосферное давление продолжит расти и составит 753 мм рт. ст. Но высокое давление также означает и ясное небо, из-за чего в ночью будет подмораживать, зато дневные часы будут все больше напоминать о весне. Так, в темное время суток ожидается -13…-8°С, в светлое -5…0°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. РИА Новости Фото:

6/11 14 марта, в среду, командовать парадом, то есть погодой, по-прежнему будет антициклон. Он сохранит все показатели неизменными: юго-восточный ветер (2-7 м/с), давление 753 мм рт. ст., холодная ночь (-13…-8°С) и почти оттепель днем (-5…0°С). Можно даже пальто надеть! Да, на пуховик и рейтузы, но не все же сразу. РИА Новости Фото:

7/11 В четверг, 15 марта, с запада к региону подойдет атмосферный фронт. Давление понизится до почти нормальных 748 мм рт. ст., облаков станет больше, местами пройдет снег, усилится юго-восточный ветер — до 5-10 м/с. Что касается температуры, то ночью ожидается -10…-5°С, а днем -5…0°С. В ближайшие выходные (17 и 18 марта) в городе пройдет гастрономический фестиваль «Мос/Еда!», так что вечер имеет смысл посвятить заблаговременному составлению маршрута по самым интересным площадкам. Сыры, крабы и колбасы авитаминоз, конечно, не победят, но сил ослабленному зимой организму прибавят точно. РИА Новости Фото: