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В двух районах Казани превышена предельная концентрация вредных примесей в воздухе
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В двух районах Казани превышена предельная концентрация вредных примесей в воздухе 

Казанский репортер 8 марта 2018
Фото: Казанский репортер
В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани сегодня вновь было зафиксировано загрязнение воздуха. Содержание диоксида азота в воздухе сегодня ночью оказалась более чем в полтора раза выше предельно допустимой концентрации: при станция мониторинга зафиксировала 0,35 мг/м3 (при ПДК 0,2 мг/м3). Превышение содержания вредных примесей в воздухе Казани наблюдается за последние дни уже не в первый раз. В начале марта станции контроля загрязнения воздуха фиксировали высокую концентрацию диоксида азота и оксида углерода (угарный газ) в Авиастроительном, Ново-Савиновском, и Советском районах. «Казанский репортер» подробно рассказывал о превышении допустимых значений диоксида азота в столице Татарстана и воздействии вещества на здоровье. Среди возможных причин загрязнения воздуха называются выхлопные газы автомобилей и выбросы с предприятий.
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