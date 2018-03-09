Сильный смог окутал Мончегорск

городе Мончегорск Мурманской области сложилась неблагоприятная экологическая обстановка — несколько дней подряд здесь наблюдается сильнейший смог, а диоксид серы в воздухе превышает норму в два раза. Об этом сообщило издание «Новая газета».

В мэрия Мончегорска рекомендовали жителям города не покидать дома без надобности, а также не открывать окна. На местных улицах наблюдается

желтовато-серый

туман.

Первые сообщения о смоге стали появляться еще в понедельник, 5 марта. Однако источник выброса сероводорода не уточняется.

Местные власти признали превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в городе через два дня после первых сообщений.

Вместе с тем, в Кольского

горно-металлургической

компании заявили о приостановке работы в Мончегорске до «улучшения метеоусловий».