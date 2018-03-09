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Сильный смог окутал Мончегорск
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Сильный смог окутал Мончегорск 

360tv.ru 9 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В городе Мончегорск Мурманской области сложилась неблагоприятная экологическая обстановка — несколько дней подряд здесь наблюдается сильнейший смог, а диоксид серы в воздухе превышает норму в два раза. Об этом сообщило издание «Новая газета».
В мэрия Мончегорска рекомендовали жителям города не покидать дома без надобности, а также не открывать окна. На местных улицах наблюдается
желтовато-серый
туман.
Первые сообщения о смоге стали появляться еще в понедельник, 5 марта. Однако источник выброса сероводорода не уточняется.
Местные власти признали превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в городе через два дня после первых сообщений.
Вместе с тем, в Кольского
горно-металлургической
компании заявили о приостановке работы в Мончегорске до «улучшения метеоусловий».
Ранее на Омск опустился радиационный туман. По словам синоптиков, такое явление возникает после радиационного охлаждения.
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