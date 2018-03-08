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В Челябинской области опять объявили режим НМУ до 11 марта
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В Челябинской области опять объявили режим НМУ до 11 марта 

АиФ 8 марта 2018
Фото: АиФ
С 9 — 11 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сообщает сайт ЦГМС Челябинской области.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями синоптики рекомендуют отдельным предприятиям сократить выбросы.
Напомним, по данным метеорологов в Челябинске из-за особенностей рельефа 120 дней в году наблюдается безветрие, которое и способствует сохранению в приземном слое атмосферы вредных заводских выбросов.
Посетивший Челябинск на днях министр экологии РФ Сергей Донской заверил, что в течение трех лет в городе заработает новая система учета выбросов и экологическая ситуация выправится. Также на встрече с губернатором было решено увеличить количество точек слежения за атмосферным воздухом — в область везут метеооборудование для Гидрометцентра из соседней Курганской области.
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