В Челябинской области опять объявили режим НМУ до 11 марта

С 9 — 11 марта в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сообщает сайт ЦГМС Челябинской области. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями синоптики рекомендуют отдельным предприятиям сократить выбросы. Напомним, по данным метеорологов в Челябинске из-за особенностей рельефа 120 дней в году наблюдается безветрие, которое и способствует сохранению в приземном слое атмосферы вредных заводских выбросов. Посетивший Челябинск на днях министр экологии РФ Сергей Донской заверил, что в течение трех лет в городе заработает новая система учета выбросов и экологическая ситуация выправится. Также на встрече с губернатором было решено увеличить количество точек слежения за атмосферным воздухом — в область везут метеооборудование для Гидрометцентра из соседней Курганской области