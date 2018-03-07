Концентрация загрязняющих веществ в Зеленограде находится в пределах нормы

МОСКВА , 7 мар — РИА Новости . Загрязнения воздуха в Зеленограде в связи с ситуацией в Волоколамске не зафиксировано, сообщили РИА Новости в Мосэкомониторинге в среду.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона «Ядрово», в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а не месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщили, на территории полигона введен режим ЧС.

Вместе с тем, МЧС уже провело мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан и не обнаружило угрозы для местных жителей. По результатам экспресс-исследований, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

Как рассказали РИА Новости в Мосэкомониторинге, ближайшие автоматические станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) к полигону «Ядрово» располагаются в Зеленограде.

"Расстояние от станции мониторинга до полигона значительное — более 60 километров. В период с 1 по 7 марта 2018 года на АСКЗА «Зеленоград 16» превышений установленных нормативов не зафиксировано", — рассказали в Мосэкомониторинге.