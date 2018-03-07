Концентрация загрязняющих веществ в Москве находится в пределах нормы

МОСКВА , 7 мар — РИА Новости . Разовая концентрация загрязняющих веществ в столице по состоянию на 12.00 среды находится в пределах установленных нормативов, сообщается в справке Мосэкомониторинга о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в Москве.

"В Москве по состоянию на 12.00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что в четверг влияние циклона будет ослабевать, погоду в Москве постепенно будет определять периферия антициклона, но на рассеивании выбросов в атмосфере указанные перемены существенно не скажутся. «В целом метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере», — добавили в Мосэкомониторинге.

Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона «Ядрово», в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а не месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщили, что ввели режим ЧС на полигоне.