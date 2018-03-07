Ещё
Концентрация загрязняющих веществ в Москве находится в пределах нормы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концентрация загрязняющих веществ в Москве находится в пределах нормы 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Разовая концентрация загрязняющих веществ в столице по состоянию на 12.00 среды находится в пределах установленных нормативов, сообщается в справке Мосэкомониторинга о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в Москве.
"В Москве по состоянию на 12.00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов", — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что в четверг влияние циклона будет ослабевать, погоду в Москве постепенно будет определять периферия антициклона, но на рассеивании выбросов в атмосфере указанные перемены существенно не скажутся. «В целом метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере», — добавили в Мосэкомониторинге.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона «Ядрово», в министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, а не месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщили, что ввели режим ЧС на полигоне.
Вместе с тем, МЧС уже провело мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан и не обнаружило угрозы для местных жителей. По результатам экспресс-исследований, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.
РИА Новости: последние новости
В Москве ожидается умеренный мороз с постепенным похолоданием Московских автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды В России сократили вредные выбросы в воздух на 145 тыс тонн в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»232
ЕС осудил строительство Крымского моста97
Группа «Пикник» разбилась в ДТП50
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе87
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской120
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение