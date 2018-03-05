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Открытие сайта «Мосэкомониторинга» перенесли на начало марта
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Открытие сайта «Мосэкомониторинга» перенесли на начало марта 

ТАСС 5 марта 2018
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сайт «Мосэкомониторинга» возобновит работу в ближайшие дни после полугодовой модернизации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в структуру которого входит «Мосэкомониторинг».
"Сайт заработает в ближайшие дни", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что портал заработает во второй половине февраля.
Сайт «Мосэкомониторинга» закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 года на фоне разворачивавшегося тогда экологического скандала в связи с жалобами жителей юго-востока Москвы и Московской области на сильный неприятный запах. Активисты трактовали закрытие портала как попытку скрыть реальные данные о качестве воздуха в столице. Обращения о возобновлении работы ресурса направляли в мэрию Москвы «Гринпис», Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы «Эхо» и политические партии.
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