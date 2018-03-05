Открытие сайта «Мосэкомониторинга» перенесли на начало марта

МОСКВА , 5 марта. / ТАСС /. Сайт «Мосэкомониторинга» возобновит работу в ближайшие дни после полугодовой модернизации, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в структуру которого входит «Мосэкомониторинг».

"Сайт заработает в ближайшие дни", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что портал заработает во второй половине февраля.