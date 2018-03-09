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На Москву идет затяжной снегопад
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На Москву идет затяжной снегопад 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: ТАСС
Синоптики прогнозируют 10 марта в Москве продолжительный снегопад, который начнется около девяти утра. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали специалисты центра погоды «Фобос».
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Снег в столичном регионе продолжит идти до середины воскресенья.
«В субботу столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта, вдоль которого протянется шлейф снеговых облаков при среднесуточной температуре на 3-4 градуса холоднее положенной по климату. Снег начнется в субботу утром, около 09:00, и продолжится до середины дня воскресенья», — пояснили синоптики.
Несмотря на то, что осадки будут продолжительными, их общее количество не превысит 3-4 миллиметров, добавили метеорологи. Высота сугробов в Москве почти не изменится и составит 48-50 см, что на 60% превышает норму.
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