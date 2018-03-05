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Жители Кемерово жалуются на смог
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Жители Кемерово жалуются на смог 

Авторадио 5 марта 2018
Из-за плотного дыма на дорогах кузбасского города снижена видимость. Синоптики отмечают, что образованию смога способствует полный штиль и отсутствие осадков. Температура воздуха в регионе — до минус 17 градусов. Накануне в Кемерово был введен режим неблагоприятных метеоусловий: все промышленные предприятия должны снизить выбросы на 10% — 20%. В администрации гор отмечают, что кроме многочисленных заводов вклад в загрязнение воздуха также вносят и низкие источники выбросов — автотранспорт и печное отопление частного сектора. Выбросы концентрируются в воздухе и повисают над землей. Жителей частного сектора просят не сжигать мусор в своих печах, а автовладельцев — исключить работу двигателя во время стоянок и по возможности пересесть на общественный транспорт, передает ТАСС.
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