Москву вновь занесет

«Погоду вряд ли можно будет назвать комфортной. Дело в том, что столичный регион практически все выходные будет находиться вблизи малоподвижного атмосферного фронта, за счет этого нас ожидает преобладание облачной погоды, время от времени будет сыпать небольшой снег. Снегопады ожидаются в пятницу и субботу — на Москву может высыпать от 7 до 9 миллиметров осадков суммарно», — говорится в сообщении. Облачность и снегопады ожидаются в Москве в предстоящие выходные. С 8 по 11 марта может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По словам синоптика, все выходные температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы. В четверг в столице ожидается до минус пяти градусов, в пятницу — минус четырех. «На улучшение погоды можно будет рассчитывать не раньше воскресенья, когда станет проглядывать солнце», — заключили в «Фобосе».

Месячная норма осадков для марта составляет около 35 миллиметров.