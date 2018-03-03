В Москве разгулялась весенняя метель

Снег начался еще вчера вечером и шёл всю ночь. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти сегодня весь день. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Городские власти просят жителей столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.

Сложная погодная обстановка и в Тульской области. Там мощный снегопад с порывистым ветром до 17-ти метров в секунду может стать причиной сильного гололеда и налипания мокрого снега, сообщает телеканал "Россия 24".