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В Москве разгулялась весенняя метель
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В Москве разгулялась весенняя метель 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: ТАСС
Снег начался еще вчера вечером и шёл всю ночь. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти сегодня весь день. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Городские власти просят жителей столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом.
Сложная погодная обстановка и в Тульской области. Там мощный снегопад с порывистым ветром до 17-ти метров в секунду может стать причиной сильного гололеда и налипания мокрого снега, сообщает телеканал "Россия 24".
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