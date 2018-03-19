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В МЧС предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду
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В МЧС предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду 

АиФ Пермь 9 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали в МЧС по Пермскому краю, 20 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая метель. А вот ветер может быть сильным. Ночью ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Днём он ослабеет до днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов. Если не будет облачности, столбик термометра может упасть до -15, -20 градусов. Днём будет теплее: от -2 до -7 градусов.
В МЧС предупреждают, что сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, погодными условиями.
Напомним, синоптики сообщают, что аномальные морозы отступают, но температура воздуха по-прежнему остаётся ниже нормы.
АиФ Пермь: последние новости
В Пермском крае температура опустилась ниже -30 градусов В третьей декаде марта в Прикамье придут двадцатиградусные морозы Выходные в Пермском крае будут холодными и снежными
 Ещё 154 источника 
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