В МЧС предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду

Как рассказали в МЧС по Пермскому краю, 20 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, слабая метель. А вот ветер может быть сильным. Ночью ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Днём он ослабеет до днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от -7 до -12 градусов. Если не будет облачности, столбик термометра может упасть до -15, -20 градусов. Днём будет теплее: от -2 до -7 градусов.

В МЧС предупреждают, что сохранится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Пермского края в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, погодными условиями.

Напомним, синоптики сообщают, что аномальные морозы отступают, но температура воздуха по-прежнему остаётся ниже нормы.