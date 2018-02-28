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Европу сковал аномальный холод
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Европу сковал аномальный холод 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: www.vesti.ru
В Европе — аномальные холода, число погибших от обморожения возросло до 24-х человек. Особенно сложная ситуация в Италии, Испании и Франции, где снег выпал даже на Лазурном берегу. Власти ввели в действие план "Мороз": бездомным предоставляют места во временных убежищах.
В Италии дети не ходят в школу, в стране транспортный коллапс, сообщает телеканал "Россия 24". Многие дороги закрыты, так как власти опасаются увеличения числа ДТП из-за гололедицы. При этом синоптики прогнозируют потепление лишь в начале следующей недели.
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