Синоптики дали прогноз на конец февраля

К началу новой рабочей недели температура воздуха в столице достигнет "морозного дна", передает сетевое издание m24.ru

В городе может похолодать до минус 28 градусов, а на смену морозам придут метели, сообщили в центре погоды "Фобос".

Аномальные холода, которые впервые в сезоне приблизились к отметке минус 20 градусов, принес в город гребень арктического антициклона, отмечают синоптики. "Будет преобладать облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков. Ночами ударят "власьевские морозы", минус 18–23 градусов, днем всего минус 9–14 градусов", — говорится в сообщении. При этом ветер будет достаточно слабым, его скорость составит до шести метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 755 миллиметров ртутного столба.

"Морозного дна", по прогнозам метеорологов, погода достигнет ко вторнику, 27 февраля. Под утро столбики термометров опустятся до минус 23–28 градусов, а в светлое время суток будет около 15–20 градусов ниже ноля. Это на 16-18 градусов меньше климатической нормы.

В марте холода начнут отступать, но вместо них в город придут метели. "К началу календарной весны холода немного отступят, но, "балканец" обрушит на столицу обильные снегопады — до 1/3 месячной нормы, сопровождаемые усилением ветра, метелью, ухудшением видимости и заносами на дорогах", — подчеркнули синоптики.