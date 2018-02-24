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Названа дата отступления морозов из Москвы
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В Гидрометцентре назвали дату отступления морозов из Москвы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Гидрометцентре России сообщили, что в московском регионе аномальные морозы начнут ослабевать с наступлением календарной весны — 1 марта. Как сообщает Интерфакс, по предварительным прогнозам, в ночь на четверг, 1 марта, температура в столице опустится до 14-19 градусов, днём — в пределах 3-8 градусов ниже ноля. Со среды, 28 февраля, в Москве начнутся снегопады.
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Отмечается, что в ночь на воскресенье, 25 февраля, температура воздуха в Москве опустится до 20-22 градусов мороза, днём не поднимется выше 7-9 градусов.
«В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22-24 градусов, днем — 14-16 градусов мороза», — отметили Гидрометцентре.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в субботу, 24 февраля, температура воздуха днём опустится до -12 °С.
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