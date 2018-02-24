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Арктический холод ударит по Москве
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Арктический холод ударит по Москве 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Аномальные морозы в столичном регионе пойдут на спад потепления с наступлением календарной весны — 1 марта, сообщили в Гидрометцентре России. В ближайшие же дни они лишь усилятся.
В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 20–22 градусов мороза, днем ожидается минус 7–9 градусов. В понедельник и вторник ночью до минус 22-24 градусов, днем — 14-16 градусов мороза, передает «Интерфакс».
В ночь на 1 марта ожидается до 14–19 градусов, днем 3–8 градусов мороза. С 28 февраля в Москве ожидаются сильные снегопады.
Из-за аномальных морозов на 25 февраля в столичном регионе продлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Ранее МЧС предупредил, то с 23 по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, а местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ближайшие две ночи столбик термометра опустится до 25 градусов ниже нуля, а по области — до 30−32 градусов мороза, передает ФАН.
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 Ещё 79 источников 
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