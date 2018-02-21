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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве
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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве 22 февраля из-за морозов 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры объявлен в столичном регионе на 22 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столицу придут аномальные морозы, по ночам столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов. Днем воздух будет прогреваться, облаков будет не так много, поэтому в дневные часы прогнозируется около минус 8-10 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Агентство «Москва»: последние новости
Пожар на территории столичной туберкулезной клиники локализован на площади 200 кв. м МЧС предупредило жителей Подмосковья о морозе, снеге и гололедице в ночь на 21 февраля Главгосстройнадзор предупредил застройщиков Подмосковья о необходимости быть готовым к работе в мороз
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