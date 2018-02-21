«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры объявлен в столичном регионе на 22 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.