«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры объявлен в столичном регионе на 22 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.
Ранее Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос» сообщили, что в столицу придут аномальные морозы, по ночам столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов. Днем воздух будет прогреваться, облаков будет не так много, поэтому в дневные часы прогнозируется около минус 8-10 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.