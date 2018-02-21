В Москву вторглась Арктика

21 февраля в Москве началось арктическое вторжение, сообщают «Метеовести».

По информации портала, сегодня морозы в столице и области продолжат крепчать, из-за чего температурный фон окажется ниже климатической нормы сразу на пять градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем в среду столбики термометров не поднимутся выше -8..10 градусов, а в ночь на четверг опустятся до -18..20.

До конца рабочей недели характер погоды меняться не будет, а уже в субботу температура вновь понизится: -12..14 — днем, -20..25 — ночью. В воскресенье станет еще холоднее — до -18 днем. Те же значения градусники покажут в понедельник, а во вторник незначительно потеплеет.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал раннее наступление весны и «очень теплый» март в России.