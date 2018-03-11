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Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана
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Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Работа Керченской паромной переправы, которая связывает полуостров Крым с материковой частью России, приостановлена из-за тумана, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУМЧС по республике Крым.
"По данным диспетчерской службы ООО "Морская дирекция", работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по причине недостаточной видимости (туман)", — говорится в сообщении.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив.
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