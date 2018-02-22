Ещё
МЧС выпустило экстренное предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС выпустило экстренное предупреждение для Москвы 

Газета.Ru 2 часа назад
В столице ночью ожидается резкое похолодание, которое сохранится до утра. Об этом сообщает управление МЧС по Москве.
>> В Москву вторглась Арктика
"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха -20.. -15°С, местами до -25°С", — говорится в сообщении.
Ведомство также предупреждает, что при непогоде возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий.
Ранее в МЧС сообщили, что с 23 февраля по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере
Газета.Ru: последние новости
На территории центра борьбы с туберкулезом в Москве произошел пожар В центре Москвы произошел пожар в здании Главного следственного управления "Желтый" уровень опасности объявлен в Москве на 18 февраля
 Ещё 76 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вашингтон помог Москве вернуть миллиарды долларов76
США выдвинули России категоричное требование731
На российской базе в Сирии заметили Т-50151
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ247
Муж зарезал модель Playboy и покончил с собой9
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
02:39
МЧС выпустило экстренное предупреждение
Погода Новости Москвы
00:07
На российской базе в Сирии заметили Т-50
Оружие Армия
03:39
Владимир Басов показал фашистов умными и красивыми
Шоу-бизнес
00:42
Раскрыт гонорар «украинского политолога» на ток-шоу в РФ
В мире Украина
01:09
Якутские дети облились водой ради Ди Каприо
Общество
00:39
Неадекват заблокировал скорую во дворе Брянска
Общество
00:36
Хлеб разделили по половому признаку в Беларуси
Общество
02:38
Японцев принудительно стерилизовали для чистоты расы
Общество
02:55
Как Евстигнеева сделали директором лагеря
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение