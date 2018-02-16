Москву накроют аномальные морозы

В московский регион на следующей неделе придут аномальные морозы

Резкое похолодание до минус 21 градуса в ночные часы придет в московский регион на следующей неделе, в столице минимальная температура прогнозируется до 18 градусов мороза, сообщила РИА Новости в пятницу главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"У нас идет понижение температуры, и 22-23 числа минимальная температура в московском регионе будет колебаться в пределах 16-21 градуса мороза", — сказала Позднякова.

"Будем рассчитывать, что и в этот раз период такой холодной погоды будет продолжаться 3-4 дня, а потом все-таки будет тепло. Ничего удивительного в этой погоде нет, просто нас погода избаловала теплом, и теперь февраль расплачивается за такое начало зимы", — отметила синоптик. Она отметила, что такая низкая температура уже отмечалась в Москве этой зимой — в ряде мест столбики термометров опускались до минус 25 градусов, но долго эти морозы не задержались.

По ее словам, в Москве температура в эти дни будет в пределах минус 16-18 градусов, она может продержаться один, максимум два часа.

"Дневная температура с 21 по 23 февраля в Москве будет в пределах минус 8-9 градусов. Для февраля эта температура ниже нормы на 6 градусов, обычно такая температура бывает в конце января, но ничего экстраординарного в таких аномалиях нет", — добавила Позднякова.