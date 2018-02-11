Синоптики рассказали о погоде в Москве

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

"Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять малоподвижный атмосферный фронт, небо будет закрыто плотными облаками, из которых местами пойдет небольшой снег", — сказали агентству в "Фобос". Облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в воскресенье, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Температура воздуха днем в столице — от минус 2 до минус 4, в области — от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер будет юго-восточным от 4 до 9 метров в секунду, добавил собеседник агентства.

По данным центра, атмосферное давление в столичном регионе немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.