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Синоптики рассказали о погоде в Москве
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье 

РИА Новости 3 часа назад
Облачная погода с небольшим снегом и температурой воздуха до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в воскресенье, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"Погоду в столичном регионе в воскресенье будет определять малоподвижный атмосферный фронт, небо будет закрыто плотными облаками, из которых местами пойдет небольшой снег", — сказали агентству в "Фобос".
Температура воздуха днем в столице — от минус 2 до минус 4, в области — от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер будет юго-восточным от 4 до 9 метров в секунду, добавил собеседник агентства.
По данным центра, атмосферное давление в столичном регионе немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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