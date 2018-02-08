Масленичная неделя в Москве начнется с морозов 

«На столичный регион продолжит оказывать влияние западная часть сибирского антициклона, поэтому погода будет спокойной и умеренно морозной, местами с небольшим снегом. Вплоть до выходных значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 1-2 градуса, в начале масленичной недели немного похолодает, и показания термометров составят норму. В пятницу, 9 февраля, ночью в Москве ожидается минус 9-7 градусов, в области — минус 12-7. Днем потеплеет до минус 5-3 в мегаполисе и минус 8-3 в Подмосковье. В выходные дни ночью минус 10-8 в столице и минус 13-8 в области. Днем прогнозируется минус 6-4 и минус 8-3 соответственно», — говорится в сообщении.

В предстоящие выходные в Москве потеплеет — днем ожидается до минус 5-3 градусов, в начале новой недели в город вернутся морозы — ночью столбики термометров будут опускаться до минус 18 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.