К уборке снега в Москве привлекли военных

"Выделен личный состав и специальная техника из состава сводных отрядов ликвидации последствий от инженерной бригады и Семеновского полка. В настоящее время от Западного военного округа задействовано до ста военнослужащих и три единицы специальной техники, в том числе два грейдера и одна универсальная дорожная машина", — сообщили в ведомстве. В Москве и Московской области военные оказывают помощь сотрудникам коммунальных служб в ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

За помощью к военным обратились Калининский район Москвы и Красногорский муниципальный округ Московской области.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что количество снега будет только увеличиваться. Так, по его словам, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.

"Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", — написал Собянин в Twitter. Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным.

"В Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Дороги будут очень загружены. Просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского. Транспортный комплекс делает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным", — говорится в сообщении. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (ДТиРДТИ) предупреждает о сложных погодных условиях в городе и просит граждан по возможности пользоваться городским транспортом, сообщил информационный центр ДТиРДТИ.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

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