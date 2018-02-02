Москва утонет и замерзнет

В пятницу атлантический циклон поднимет температуру в Москве до слабых оттепелей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура воздуха ночью 2 февраля составит -9…-4°С, днем ожидается подъем до -3…+1°С. Кроме того, небольшой ночной снег ко второй половине дня усилится и станет мокрым. Готовимся ко второму подходу упражнений с лопатой для рук и с воображаемыми лыжами для ног. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление немного ниже обычного, 742 мм рт. ст.

Температурный режим при этом окажется на 7-8°С выше нормы. А именно: ночью составит -2…0°С, а днем — зеркальные 0…+2°С. Ветер южной четверти, 3-8 м/с, атмосферный фон низкий, 738 мм рт. ст. Если пасмурная погода вгоняет вас в уныние, отправляйтесь в караоке-клуб и проверьте, умеете ли вы петь. Впрочем, даже если не умеете, это не должно останавливать по-настоящему целеустремленного человека, главное, не выходить на улицу налегке, прельстившись обманчивым теплом.

В воскресенье, 4 февраля, с отходом ненастного циклона волна тепла пойдет на спад, и в столичный регион, быстро снижая показания термометров, устремится холодный воздух. На осадках это, правда, не отразится: в городе пройдет мокрый снег. В кои-то веки ночью будет теплее, чем днем: -3…+1°С против -5…0°С в светлое время суток.

Если ночью скорость юго-западного, северо-западного ветра составит 3-8 м/с, то ко второй половине дня он усилится до 5-10 м/с и станет порывистым.

Атмосферное давление упадет еще сильнее, хотя, казалось бы, дальше некуда, и составит 735 мм рт. ст.

К началу новой недели натиск арктического холода усилится. Снегопады в понедельник, 5 февраля, ослабеют — днем вообще есть вероятность не увидеть ни снежинки. При этом морозы окрепнут, вернув температуру в рамки нормы (как и атмосферное давление — 746 мм рт. ст.). Так, ночью столбики термометров покажут -15…-10°С, днем будет немногим теплее: -13…-8°С. Учитывая северо-западный ветер (4-9 м/с), помогающий замерзанию всех образовавшихся за выходные луж, можно утверждать, что в Москве пройдет своя зимняя Олимпиада, с балетом на льду и фигуристками. В общем, берегите себя.

6 февраля, во вторник, антициклон продолжит развлекаться на московских просторах. Во-первых, атмосферный фон повысится: до 752 мм рт. ст. Во-вторых, морозы усилятся, причем заметно: -20…-15°С ночью и -15…-10°С. Кажется, пришла пора лыжных штанов, стыдливо прятавшихся в недрах шкафа! Из хорошего — существенных осадков не ожидается, из плохого — представить, что вокруг Куршевель в погожий денек, тоже не получится: будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Ветер западный, 2-7 м/с.

В среду, 7 февраля, характер погоды в столичном регионе существенно не изменится. То есть облачно, иногда, в зависимости времени суток, будет выглядывать луна (увы, не «голубая», не «кровавая», не огромная) или солнце; без существенных осадков. Температура воздуха ночью -19…-14°С (местами до -23°С), а днем -17…-12°С. Ветер западный, 2-7 м/с. Давление продолжит карабкаться вверх и составит 755 мм рт. ст. Автомобилисты знают, что делать, чтобы мороз-мороз не морозил «железного коня», а вот пешеходам спрятаться о зимней сказки, оказавшейся страшной, советуем в горячей ванне (эпизод любимого сериала, как и заранее подогретое полотенце, не повредят).

8 февраля, в четверг, синоптическая ситуация останется практически прежней.

Ночью морозы окрепнут настолько, что смогут претендовать на патент брони для Минобороны : -20…-15°С (местами до -24°С).

А вот днем будет не так уж и страшно, по сравнению со средой: -14…-9°С. К счастью, юго-западный ветер ослабнет до 1-6 м/с, поэтому переноситься холода будут немного легче. Что касается атмосферного фона, то он останется на высоте и составит в этот день 754 мм рт. ст.

В последний рабочий день в Москве продолжится марафон морозной, тихой и преимущественно сухой погоды. 9 февраля, в пятницу, также не ожидаются осадки, а температура воздуха ночью составит -19…-14°С (местами до -24°С), днем -13…-8°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, давление — 749 мм рт. ст. Учитывая царящие на дворе температуры, советуем не пренебрегать питательным кремом, если не желаете, конечно, чтобы кожа лица и рук напоминала цветом и текстурой дубленку.