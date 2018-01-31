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В Омске выпал черный снег
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Черный снег выпал в Омске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: instagram.com/novoetv
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объяснило появление черного снега в городе Омске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. Метеорологические условия в январе текущего года способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что превышений предельно-допустимой концентрации по углероду (саже) и взвешенным частицам не зарегистрировано.
Ранее в Петербурге выпал синий снег.
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