Трескучий мороз: в Россию неожиданно пришла зима 

На этой неделе от трескучего мороза было не спрятаться нигде, ведь даже в доме «потолок ледяной, дверь скрипучая». А уж если приходится работать на улице, крепись. Глобальный «климатический невроз» мешает жить всем, передает корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев.
Обледеневшие волосы и ресницы уже «взорвали» интернет. Пример подала Анастасия Груздева из Якутска, где на днях было ниже 40, но ощущалось как минус 60. Теперь такими фотографиями полны все социальные сети, а заодно и скриншотами со смартфонов. Что ни день, то температурный рекорд. Свой ответ ресницам придумали новосибирские «моржи». В комментариях к фото люди шутят: мол, теперь и на укладку не нужно тратиться.
«Мороз боится тебя, пока ты не боишься его». Это, пожалуй, один из главных девизов любителей зимних купаний. И каким бы безумием это ни казалось на первый взгляд, правило здесь довольно простое: хочешь согреться — лезь в воду, ведь в сильный мороз она в любом случае теплее воздуха. Туристы из Китая купаться приехали не куда-нибудь, а в одно из самых холодных мест на планете — сибирское село Оймякон. Там термометры показывали минус 60. На Северном полюсе в это время было вдвое теплее. Погоде в Арктике завидовали в доброй половине России и в Центральной Азии.
В зоне аномального холода (на 15 градусов ниже климатической нормы) сейчас находится вся северная часть континента — от Уральских гор до Тихого океана и от Таймыра до казахских степей. В нескольких регионах температуры пробили отметку в минус 50.
«В нынешнем году юго-восточный сибирский антициклон сместился чуть-чуть к западу. Его центр как раз находится над югом Западной Сибири и над Красноярским краем. Именно поэтому там такая холодная погода», — сказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Но даже если колеса выдержали и не рассыпались на глазах, в минус 50 вы все равно рискуете никуда не уехать. В Красноярске на этой неделе двигатели прогревали почти в каждом дворе. Арктические холода сковали даже Владивосток, где зимой ниже 10 градусов обычно не бывает, а сейчас в порту замерзают суда. Так много льда в бухте Золотой Рог — впервые за 16 лет.
«Сейчас климат меняется в масштабах планеты. И фактически это происходит за счет того, что принципиально изменилась атмосферная циркуляция», — отметил ведущий научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института Владимир Пономарев.
Ветры меняют направление. Именно поэтому в Приморье морозы добрались из якутской тундры. Так что впору запасаться унтами и меховыми шапками. А в самой Якутии сейчас одевают даже коров. На каждой буренке — что-то вроде лифчика. «На отелившихся коров надевают защитные ватные приспособления в виде мешочка. Наши предки это используют с давних времен для защиты от обморожений сосков вымени», — пояснила ветеринар Анна Аргунова.
В Казахстане, который южнее Якутии на полторы тысячи километров, животные замерзают прямо на ходу. И пока морозы отступать не собираются, но это отнюдь не повод сидеть дома. Сотрудники телеканала «МИР» из Астаны знают, как не замерзнуть на бегу — утренние пробежки. Главное — правильно подобрать экипировку. «Когда мы бегаем, мне жарко. Я периодически снимаю перчатки. Мне кажется, что все ограничения у нас в голове», — сказала жительница Астаны Айнура Мустафина. Одежда должна быть многослойной, но не сковывать движений. Маска укроет от ветра, дышать будет легче. Правда, уже через несколько минут лицо и шапка все равно покроются инеем.
Марат-ага — известный во всем мире марафонец. Единственный человек планеты, который пробежал пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. Бегал и в 50-градусную жару, и в такой же сильный мороз. «Если взять 40 или минус 40. Я думаю, в минус 40 человек может одеться, и после пробежки человек ощущает адреналин, энергию», — сказал мастер международного класса, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Марат Жыланбаев.
При таких температурах бегать можно не дольше получаса. После этого главное — не забывать согреться. Лучше всего — горячим чаем. Правда, пить нужно быстро: на таком морозе даже кипяток замерзает мгновенно.
Теплая еда или питье, а еще работающий мобильный телефон — это главное, что нужно иметь при себе, если в такой мороз все-таки приходится выйти из дома. За последние несколько дней в Казахстане получили обморожения без малого 400 человек. Больше всего — в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Добраться в эти регионы сейчас сложно. Движение на дорогах ограничено. Отменены междугородние автобусы. Когда снимут запрет, пока неизвестно.
В Кыргызстане тоже аномальные морозы: в горах минус 40, в Бишкеке минус 18. Только что постиранные вещи затвердевают за две минуты. Холода даже Иссык-Куль сковали. «Горячее озеро» очень соленое, поэтому никогда не замерзает, но только не этой зимой. Служба коммунальщиков превратилась в полосу испытаний. Добровольцы разносят им горячий чай, какао, булочки. Причем дежурят и днем, и ночью.
«Честно, до слез радуемся и благодарим, иначе нам бы не выдержать такие морозы. Работу же не оставишь. Я одет, как «капуста», но все равно холодно», — сказал работник муниципальной службы Жаныбек Байтереков.
В Бишкеке предприниматели, владельцы кафе приглашают замерзших прохожих погреться бесплатно. Круглые сутки в эти дни дежурит милиция. Обходят центральные улицы, теплотрассы, чтобы никто не остался на холоде. На усиленный режим несения службы перешли и спасатели. Говорят, что в этот период в горных районах возможен сход лавин. До среды ушли на каникулы и школьники страны.
Диагноз «климатический невроз» планете ставят из-за глобального потепления. В Арктике тают ледники и опресняют Атлантику. От обилия пресной воды меняется теплое течение Гольфстрим, которое формирует новый климат в Евразии.
«Если Гольфстрим остановится, мы получим фактически то, что у нас снег, который выпадет в течение зимы, не будет таять летом и будет образовывать, постепенно накапливаться и образовывать ледник, как это было во времена ледниковых периодов», — сказал ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.
«Ледниковый период», кажется, может наступить в любой момент. Даже летом. В прошлый июнь в центральной России люди вместо того, чтобы загорать, играли в снежки. Но природа стала настолько непредсказуема, что ждать можно чего угодно. Если не экстремальный минус, то экстремальный плюс.
«Я думаю, что вот эта аномальная жара 2010 года, если она повторится, например, в следующем году или через три года, она будет гораздо страшнее, чем вот те холода, которые мы наблюдали в прошлом году», — добавил Карнаухов.
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