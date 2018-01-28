Трескучий мороз: в Россию неожиданно пришла зима

На этой неделе от трескучего мороза было не спрятаться нигде, ведь даже в доме «потолок ледяной, дверь скрипучая». А уж если приходится работать на улице, крепись. Глобальный «климатический невроз» мешает жить всем, передает корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев.

«Мороз боится тебя, пока ты не боишься его». Это, пожалуй, один из главных девизов любителей зимних купаний. И каким бы безумием это ни казалось на первый взгляд, правило здесь довольно простое: хочешь согреться — лезь в воду, ведь в сильный мороз она в любом случае теплее воздуха. Туристы из Китая купаться приехали не куда-нибудь, а в одно из самых холодных мест на планете — сибирское село Оймякон. Там термометры показывали минус 60. На Северном полюсе в это время было вдвое теплее. Погоде в Арктике завидовали в доброй половине России и в Центральной Азии. Обледеневшие волосы и ресницы уже «взорвали» интернет. Пример подала Анастасия Груздева из Якутска, где на днях было ниже 40, но ощущалось как минус 60. Теперь такими фотографиями полны все социальные сети, а заодно и скриншотами со смартфонов. Что ни день, то температурный рекорд. Свой ответ ресницам придумали новосибирские «моржи». В комментариях к фото люди шутят: мол, теперь и на укладку не нужно тратиться.

В зоне аномального холода (на 15 градусов ниже климатической нормы) сейчас находится вся северная часть континента — от Уральских гор до Тихого океана и от Таймыра до казахских степей. В нескольких регионах температуры пробили отметку в минус 50.

«В нынешнем году юго-восточный сибирский антициклон сместился чуть-чуть к западу. Его центр как раз находится над югом Западной Сибири и над Красноярским краем. Именно поэтому там такая холодная погода», — сказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«Сейчас климат меняется в масштабах планеты. И фактически это происходит за счет того, что принципиально изменилась атмосферная циркуляция», — отметил ведущий научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института Владимир Пономарев. Но даже если колеса выдержали и не рассыпались на глазах, в минус 50 вы все равно рискуете никуда не уехать. В Красноярске на этой неделе двигатели прогревали почти в каждом дворе. Арктические холода сковали даже Владивосток, где зимой ниже 10 градусов обычно не бывает, а сейчас в порту замерзают суда. Так много льда в бухте Золотой Рог — впервые за 16 лет.

Ветры меняют направление. Именно поэтому в Приморье морозы добрались из якутской тундры. Так что впору запасаться унтами и меховыми шапками. А в самой Якутии сейчас одевают даже коров. На каждой буренке — что-то вроде лифчика. «На отелившихся коров надевают защитные ватные приспособления в виде мешочка. Наши предки это используют с давних времен для защиты от обморожений сосков вымени», — пояснила ветеринар Анна Аргунова.

В Казахстане, который южнее Якутии на полторы тысячи километров, животные замерзают прямо на ходу. И пока морозы отступать не собираются, но это отнюдь не повод сидеть дома. Сотрудники телеканала «МИР» из Астаны знают, как не замерзнуть на бегу — утренние пробежки. Главное — правильно подобрать экипировку. «Когда мы бегаем, мне жарко. Я периодически снимаю перчатки. Мне кажется, что все ограничения у нас в голове», — сказала жительница Астаны Айнура Мустафина. Одежда должна быть многослойной, но не сковывать движений. Маска укроет от ветра, дышать будет легче. Правда, уже через несколько минут лицо и шапка все равно покроются инеем.

Марат-ага — известный во всем мире марафонец. Единственный человек планеты, который пробежал пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. Бегал и в 50-градусную жару, и в такой же сильный мороз. «Если взять 40 или минус 40. Я думаю, в минус 40 человек может одеться, и после пробежки человек ощущает адреналин, энергию», — сказал мастер международного класса, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Марат Жыланбаев.

При таких температурах бегать можно не дольше получаса. После этого главное — не забывать согреться. Лучше всего — горячим чаем. Правда, пить нужно быстро: на таком морозе даже кипяток замерзает мгновенно.

Теплая еда или питье, а еще работающий мобильный телефон — это главное, что нужно иметь при себе, если в такой мороз все-таки приходится выйти из дома. За последние несколько дней в Казахстане получили обморожения без малого 400 человек. Больше всего — в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Добраться в эти регионы сейчас сложно. Движение на дорогах ограничено. Отменены междугородние автобусы. Когда снимут запрет, пока неизвестно.

«Честно, до слез радуемся и благодарим, иначе нам бы не выдержать такие морозы. Работу же не оставишь. Я одет, как «капуста», но все равно холодно», — сказал работник муниципальной службы Жаныбек Байтереков. В Кыргызстане тоже аномальные морозы: в горах минус 40, в Бишкеке минус 18. Только что постиранные вещи затвердевают за две минуты. Холода даже Иссык-Куль сковали. «Горячее озеро» очень соленое, поэтому никогда не замерзает, но только не этой зимой. Служба коммунальщиков превратилась в полосу испытаний. Добровольцы разносят им горячий чай, какао, булочки. Причем дежурят и днем, и ночью.

В Бишкеке предприниматели, владельцы кафе приглашают замерзших прохожих погреться бесплатно. Круглые сутки в эти дни дежурит милиция. Обходят центральные улицы, теплотрассы, чтобы никто не остался на холоде. На усиленный режим несения службы перешли и спасатели. Говорят, что в этот период в горных районах возможен сход лавин. До среды ушли на каникулы и школьники страны.

«Если Гольфстрим остановится, мы получим фактически то, что у нас снег, который выпадет в течение зимы, не будет таять летом и будет образовывать, постепенно накапливаться и образовывать ледник, как это было во времена ледниковых периодов», — сказал ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов. Диагноз «климатический невроз» планете ставят из-за глобального потепления. В Арктике тают ледники и опресняют Атлантику. От обилия пресной воды меняется теплое течение Гольфстрим, которое формирует новый климат в Евразии.

«Ледниковый период», кажется, может наступить в любой момент. Даже летом. В прошлый июнь в центральной России люди вместо того, чтобы загорать, играли в снежки. Но природа стала настолько непредсказуема, что ждать можно чего угодно. Если не экстремальный минус, то экстремальный плюс.

«Я думаю, что вот эта аномальная жара 2010 года, если она повторится, например, в следующем году или через три года, она будет гораздо страшнее, чем вот те холода, которые мы наблюдали в прошлом году», — добавил Карнаухов.

Прогноз погоды сегодня тем более лотерея. Так что старая поговорка «готовь сани летом» может обрести новый оттенок.