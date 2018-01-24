Названа дата, когда в Москву придут сильные морозы

В Москве ожидаются первые настоящие морозы

Первые сильные морозы текущей зимы надвигаются на Москву в ночь на среду, температура воздуха в столице опустится до минус 17 градусов.

К предстоящему похолоданию на столичном транспорте ведется постоянный мониторинг отопительной системы, а комплекс городского хозяйства приготовился обеспечить москвичей бесперебойным теплом и водоснабжением. При этом врачи советуют жителям столичного региона в период сильных похолоданий не полагаться на алкоголь, согревающее действие которого обманно, а беречь себя и одеваться как можно теплее.

Как ранее рассказали РИА Новости в столичном Метеобюро, пик морозов в московском регионе, который составит минус 17 градусов, придется на ночь среды.

Первые морозы аномально теплой зимы

Текущая зима в Москве стала одной из самых теплых за 10 лет. Только за половину сезона максимумы температуры были перекрыты четыре раза — 17, 29, 30 декабря и в последний раз 7 января.

"Текущую зиму в Москве можно отнести к разряду очень теплых. Аномалия температуры воздуха в столице за первую половину зимы составила плюс 6,1 градуса. Теплее этот зимний период был лишь в зиму 2006-2007 годов, когда аномалия температуры за это же время достигала плюс 9 градусов", — рассказала ранее агентству главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По данным Метеобюро, самая высокая температура воздуха нынешней зимой наблюдалась 17 декабря. Тогда на станции ВДНХ она составила плюс 8,2 градуса. А самой холодной ночью, с морозом до минус 9 градусов, стала ночь на 13 января 2018 года.

"С начала зимы три раза были перекрыты максимумы температуры воздуха — 17, 29 и 30 декабря. И был повторен максимум температуры 7 января", — отметила собеседница агентства.

Тепло дома и на транспорте

Транспортный комплекс Москвы готов обеспечить бесперебойное и комфортное передвижение москвичей в городском общественном транспорте во время морозов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта, специалистами комплекса на постоянной основе отслеживается работа отопительных систем в автобусах, трамваях, в метрополитене и троллейбусах, а также состояние контактных путей электротранспорта.

"Транспортный комплекс столицы готов к ухудшению погодных условий. Специалисты постоянно контролируют исправность отопительного оборудования и систем, отвечающих за безопасную работу транспорта на маршрутах, а также следят за состоянием контактной сети электротранспорта, трамвайными путями и стрелочными переводами", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В то же время, в комплексе городского хозяйства ранее сообщили, что все столичные системы ресурсообеспечения позволяют городу пережить даже самую суровую зиму.

"Достигнутые показатели прочности систем ресурсоснабжения позволяют надежно и бесперебойно обеспечивать москвичей теплом, электроэнергией, водой и газом даже при аномальных 40-градусных морозах", — сказал ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам.

Питомцы зоопарка "утеплятся"

Утепляют в столице не только транспорт и жилые помещения, но и вольеры обитателей Московского зоопарка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада, уличные вольеры его обитателей утеплят в случае сильного похолодания.

"На случай сильных морозов в вольерах зоопарка предусмотрено два пространства — внешнее уличное и внутреннее, в помещении. В уличных вольерах киперы делают дополнительную подстилку из сена", — сказали агентству в пресс-службе зоопарка.

Там рассказали, что самым популярным местом в столичном зоосаде с приходом зимы становятся пруды. В них установлены специальные компрессоры, которые позволяют воде не замерзать, поэтому зимой пруды зоопарка объединяют не только местных уток, но и перелетных.

"В целом, животные в зимний период больше едят, и это предусмотрено зимним рационом еды", — добавил собеседник агентства.

Медики не советуют греться алкоголем

Между тем, врачи предостерегли столичных жителей от попыток согреться алкоголем и порекомендовали не пренебрегать правильной зимней одеждой.

Как рассказал РИА Новости главный терапевт Минздрава РФ, директор НИИ пульмонологии ФМБА России, академик РАН Александр Чучалин, готовиться к морозам необходимо, несмотря на то, что предстоящее похолодание не является критическим и не угрожает жизни. "Обязательно нужно правильно одеваться, нужно, чтобы нательное белье было из натуральных тканей. Потоотделение представляет угрозу при низких температурах, поскольку дополнительно охлаждает организм, поэтому нужно, чтобы белье абсорбировало", — заявил он.

В свою очередь врач-иммунолог Кирилл Шляпников посоветовал утеплять руки, ноги, лицо, голову, уши и нос, собираясь на улицу и порекомендовал не находиться на открытом морозном воздухе более чем 40 минут. Питание, по словам академика, также имеет значение: человек должен употреблять пищу, которая обладает высокой энергией — такими, например, являются продукты, содержащие максимум белков и углеводов.

Эксперт также развеял миф о согревающей функции алкоголя. Он отметил, что алкоголь не греет, но увеличивает теплоотдачу человека, в результате чего он замерзает быстрее, однако просто не чувствует этого.

По словам Шляпникова, в морозы могут обостряться и проблемы с суставами, с кожей — особенно кожей рук. Также есть опасность обострения заболеваний, связанных с кровоснабжением, например сердечная и сосудистая недостаточность, варикозное расширение вен. "Нужна особая осторожность: когда чувствительность конечностей нарушена, можно не заметить, как отморозил себе палец", — отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, москвичей утешили, что эпидемия гриппов не преподнесет сюрпризов в этом году. "Наше население в этом году как никогда хорошо привито. Санитарная служба нашей страны сыграла большую роль и впервые в нашей истории привито более 40% населения", — сказал Чучалин.

Однако расслабляться не стоит: по его словам, циркуляция инфекций по-прежнему опасна, и прививка от них не защищает — это парагрипп, аденовирус и другие.

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