В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы

Вмерзшие в лед в национальном парке Shallotte River Swamp Park в штате Северная Каролина из-за несвойственных этому региону холодов аллигаторы начали выходить на поверхность, сообщает РИА Новости.

На появившихся ранее в Сети видео сотрудники заповедника показали ни на что нереагирующих замёрзших крокодилов. На новых кадрах вода оттаяла, а аллигаторы начали приходить в себя после вынужденной спячки.

Руководитель заповедника Джордж Ховард рассказал, что крокодилы могут подстраиваться под условия среды, при понижении температуры их жизнедеятельность затормаживается, идет на спад подвижность и аппетит. При минусовой температуре они впадают в спячку. Такой сон может длиться долго. Однако с наступлением тепла все восстанавливается.