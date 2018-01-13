Синоптики рассказали о погоде в Москве

В воскресенье в столичном регионе будет облачно с прояснениями и мороз до минус 8 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

Иногда, как обещают синоптики, будет проглядывать солнце. Временами будет идти небольшой снег. «Но он пройдет лишь местами и будет кратковременным», — отметили в «Фобосе».

Максимальная температура в городе составит минус 4 — минус 6 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до минус 8 градусов.

Атмосферное давление повышенное, к вечеру воскресенья — до 764 миллиметров ртутного столба.

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