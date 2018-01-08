В Сахаре снова выпал снег

В Сахаре второй год подряд выпал снег

Второй год подряд в пустыне Сахара выпал снег, сообщает алжирская сетевая газета TSA.

Сообщается, что снегопад начался утром в воскресенье в районе алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни. Всего выпало около 40 сантиметров осадков. К концу дня снег начал таять.

В прошлом году в окрестностях Айн-Сефры также был зафиксирован сильный снегопад. Тогда сообщалось, что снег выпал в этом районе впервые с февраля 1979 года.

Летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.