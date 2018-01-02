Юг России ждут аномальные холода

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Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС

С 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания. Об этом агентству РИА Новости рассказал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

По его словам, предвестниками такого цикла являются неожиданно суровые зимы, которые в последние годы преобладают в районе. В частности, он указал на продолжительность ледостава на Каспии и Азове, достигавшую в отдельные годы 80 дней.

Кроме того, по утверждению Матишова, отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы, из-за чего в 2017 году случился неурожай плодовых культур.

Другой проблемой похолодания ученый назвал снижение уловов рыбы, а также указал на вероятное препятствование судоходству и необходимость задействовать дополнительные ледоколы.

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