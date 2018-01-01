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Россию ждет аномальный март
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Синоптики прогнозируют теплую зиму и аномально теплый март 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости

Метеорологи рассказали о погоде в 2018 году

Следом за теплым январем и февралем в Россию придет аномальный март — температура воздуха поднимется выше средних многолетних значений, прогнозируют в Гидрометцентре. Как сообщает сайт «Российской газеты», это касается европейской территории страны, Уральского федерального округа, юго-запада Сибирского федерального округа, востока Якутии, севера Хабаровского края и Амурской области. Ниже нормы средняя температура марта предполагается на Чукотке и на азиатской территории России.

Синоптики рассказали о погоде в Москве

Но сначала о зиме. «На всей территории страны температура ожидается около или выше нормы», — сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Наиболее теплой погода будет в западной половине Европейской территории России. И практически на всей азиатской части страны. Единственный очаг отрицательных аномальных температур находится на Чукотке.

«Январь в основном ожидается теплым», — сказал Вильфанд. Однако в большинстве регионов европейской части страны ожидается избыток осадков по отношению к норме. Вильфанд сообщил, что сам пытается адаптироваться к новым климатическим условиям. Зимой стоит погода, которая соответствует октябрю или апрелю. Объясняется это глобальным потеплением. Сейчас рейтинг самых теплых лет возглавляет 2016 год, далее 2015 год. Завершившийся 2017 год, скорее всего, займет в этом рейтинге третье место. То есть все последние три года являются самыми теплыми.

Наступивший год также может занять свое место в этом рейтинге. «Все климатические модели показывают, что ближайшие сто лет, безусловно, климат будет теплеть», — отметил Вильфанд.

Потепление приносит свои негативные плоды. Так, Вильфанд отметил, что из-за этого паводки перестали быть исключительно весенне-летним явлениям, теперь сохраняется опасность подъема воды в реках в течение всех сезонов. И в течение зимы Гидрометцентр прогнозирует прохождение опасных дождевых паводков на Кубани.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.

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