Синоптики предупредили о 54-градусных морозах

Неоднородной по температуре воздуха ожидается последняя неделя уходящего года в России. Так, в центральном регионе погода обещает быть достаточно теплой для конца декабря. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В понедельник Центральный округ окажется во власти циклона, который принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух при этом прогреется до плюс пяти градусов. На севере ветрено, но со слабыми морозами. Днем температура от -6 до -1 градуса.

Во вторник в центральных областях подморозит: на севере до минус десяти градусов, на юге чуть теплее: -1…-6 градусов. Но похолодание будет непродолжительным.

С середины недели на погоду начнет оказывать влияние атлантический циклон, который несет с собой очередную оттепель. Днем в центральных областях ожидается от минус четырех до плюс одного градуса. И примерно такая же температура продержится до 30 декабря. А в последние выходные дни этого года температура воздуха составит 0…-5 градусов. Ночью с 30 на 31 декабря похолодает до -7 градусов. Все дни недели будет идти небольшой снег.

Циклон не пройдет мимо северо-западных областей России. В Ленинградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областях ожидаются снег и метель, а температура в начале недели от нуля до минус шести градусов. В Калининградской области ветер до 25 метров в секунду, но тепло: +8 градусов.

На севере европейской территории похолодает. Так, в Мурманской и Архангельской областях, а также республике Коми днем -5…-10 градусов. На северо-востоке Коми морозы до -20 градусов. Понизится температура воздуха и в Вологодской области — там в светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше отметки "-7" градусов. В Ненецком округе местами до -20 градусов. Такая же температура и в Архангельской области.

Атмосферные фронты циклона с Атлантики приблизятся к левобережью среднего Поволжья. Там сильный снег, метель и гололед. В Пензенской области ситуацию на дорогах осложнят еще и снежные заносы. Температура воздуха днем -2…-7 градусов.

Южные регионы России тоже под властью циклонов: в понедельник в Ингушетии и Чечне ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. В Ростовской области, Ставропольском крае, Калмыкии, в горах Кабардино-Балкарии сильный ветер. Днем от минус трех до плюс двух градусов. На севере — в Волгоградской области: -4…-9 градусов. На Черноморском побережье тепло: +5…+10 градусов.

На Урале небольшой снег и около десяти градусов мороза. В начале недели до -16 градусов похолодает в Свердловской области. А в Пермском крае потеплеет на пару градусов — до минус восьми. В Челябинской области: -9…-14 градусов. Столько же и в Курганской области.

В понедельник южный циклон испортит погоду на юге западной Сибири. В Омской области сильные осадки. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега на провода, гололед и снежные заносы на дорогах. Ветер до 20 метров в секунду, но мороз небольшой: -2…-7 градусов. На западе Новосибирской области умеренный снег и метель. Температура днем 0…-7 градусов. В республике Алтай -7…-12 градусов.

В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Иркутской области ожидается небольшой снег. В центральных районах Красноярского края температура воздуха понизится: -10…-15 градусов. В Хакасии похолодает сразу на 11 градусов — днем там -15…-20. В республике Тыва сохраняются морозы — даже в светлое время суток там -20…-25 градусов.

В начале недели Приморский край окажется во власти сибирского антициклона. Морозы в регионе усилятся, на побережье сохранится штормовой ветер. Температура воздуха во Владивостоке -10…-12 градусов. В четверг потеплеет до -6…-8.

Из-за южного циклона на Сахалине объявлено штормовое предупреждение. Там очень сильный снег и порывы ветра до 25 метров в секунду. На юге региона: 0…-5 градусов, на севере Сахалина: -7…-12 градусов. На Курильских островах тоже сильный снег и ветер, резкое потепление на 10 градусов — днем там от нуля до минус пяти градусов.

На юге Камчатки -6…-11 градусов, на севере -12…-17. На побережье Магаданской области небольшое потепление, но все равно температура воздуха ниже нормы: -18…-23 градуса. В континентальных районах еще холоднее: -37…-42 градуса. А ночью морозы до -50 градусов. Почти также, как и в Якутии. В районе Оймякона -49…-54 ночью и -42…-47 днем.

Чукотка окажется во власти циклона. Там снег и сильный ветер, днем -22…-27 градусов, в континентальных районах — до -37, при прояснениях -42…-47 градусов.

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