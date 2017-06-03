МЧС выпустило экстренное предупреждение по Москве

РИА Новости Московское управление МЧС предупредило жителей столицы об ухудшении погоды. Как сообщает ведомство, в ближайшие часы порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 23.00 часов, сообщает

После урагана, обрушившегося на московский регион днем 29 мая, спасатели неоднократно предупреждали его жителей о неблагоприятных погодных условиях. Тогда в столице и Подмосковье бушевал разрушительный ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду. Погибли 15 человек: десять – в Москве и пятеро – в Московской области, 200 человек пострадали. Ветром повалило более 17 тысяч деревьев, повредило кровли почти трех сотен зданий и множество автомобилей.

Через несколько дней в Москве снова похолодало. 2 июня пошел ливень с градом. Синоптики отмечают, что нынешняя погода в Москве и области отстает от климатической нормы приблизительно на месяц.

Как ожидается, погода улучшится только в середине следующей недели. Воздух прогреется до 20-25 градусов, и в выходные дни установится летняя погода.

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