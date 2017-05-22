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В Москве ожидается «розовое» лето
Москвичей ожидает тепло лето без большого количества осадков. С таким заявлением выступил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.
«Мы прогнозируем, что в целом предстоящим летом средний температурный фон для июня, июля и августа будет около и выше нормы, а количество осадков не превысит норму. То есть прогнозируем осадков существенно меньше, чем в прошлом году», - заявил Вильфанд.
Вильфан назвал предстоящее лето «розовым», так как именно таким цветом обозначают в прогностических картах температуру, близкую к норме. Директор ведомства отметил, что длительных периодов ненастной погоды этим летом не предвидится. Вильфанд отметил, что точный прогноз можно дать лишь на ближайшие пять дней.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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