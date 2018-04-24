Чем же мы дышим: аналитики назвали вещества, загрязняющие воздух в Новосибирске

Новосибирской области в 2017 году выбросы загрязняющих веществ в воздух от предприятий составили 195 тысяч тонн, сообщили аналитики Новосибирскстата.

При этом уточняется, что в 2016 году вредных веществ было больше — 201 тысяча тонн.

Основными источниками загрязнения атмосферы в области стали предприятия, которые занимаются обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха. Они выбрасывали в воздух 36,9 тысячи тонн диоксида серы, 33 тысячи тонн оксида азота, 27,4 тысячи тонн твёрдых веществ и 20 тысяч тонн оксида углерода.

Отмечается, что основной объём загрязняющих веществ поступал после сжигания топлива для выработки электро— и теплоэнергии.

Кроме того, загрязняющими выбросами снабжали воздух Новосибирской области предприятия обрабатывающих производств, по транспортировке и хранению, а также по добыче полезных ископаемых.

«На очистных сооружениях уловлено и обезврежено 84,3% (1048 тысяч тонн) загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, утилизировано 22,7% от количества уловленных и обезвреженных», — сообщили в Новосибирскстате.