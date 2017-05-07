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За два дня в Москве может выпасть почти 70% месячной нормы осадков
Специалисты Росгидромета предупредили о предстоящем резком ухудшении погодных условий в Москве: в понедельник и вторник (8–9 мая) ожидаются сильный дождь и мокрый снег, а также шквалистый ветер и гололед, передает «Интерфакс». Вероятность осуществления этого прогноза синоптики оценили в 80–90%.
По предварительным расчетам Росгидромета, за два ближайших дня в российской столице может выпасть до 35 мм осадков — это 69% месячной нормы, которая для мая составляет 51%. Из них до 10 мм придется на предстоящую ночь (на 8 мая), до 19 мм на понедельник, до 5 мм выпадет в ночь на вторник и до 1 мм в День Победы, 9 мая.
На протяжении обоих дней, согласно прогнозу Гидрометцентра России, сохранится гололедица и шквалистый ветер с порывами до 17-20 м/с. Температура при этом будет крайне низкой для мая: в ночь на понедельник — 1–3 градуса в городе и до 2 градусов мороза по области, днем 8 мая — 4–6 градусов тепла, в ночь на 9 мая — от 2 градусов со знаком «минус» до нуля, днем 9 мая — от 2 до 4 градусов выше нуля.
Как ранее сообщали «Известия», сегодняшний день в Москве ожидается прохладным — не выше 10 градусов тепла, к вечеру возможны осадки в виде дождя, которые ночью могут перейти в снег.
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