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МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в столице
Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве, сообщается на сайте ведомства.
По данным спасателей, в городе ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться сильным ветром – до 14 метров в секунду.
В связи с непогодой возможно ухудшение видимости, заторы на дорогах, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев и повреждение широкоформатных рекламных конструкций. В связи с этим МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.
Гидрометцентр отмечает, что в Москве уже выпало около 20 процентов от месячной нормы осадков – 10 миллиметров (при норме в 51 миллиметр). Всего же за 8 и 9 мая в городе ожидается 80 процентов месячной нормы. Местами в городе утром прошел снегопад.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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